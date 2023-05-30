Спортивный седан Omoda S5 GT вышел на финальные испытания в России

Старт продаж запланирован на конец лета.

Новый седан Omoda S5 GT в настоящее время проходит все необходимые сертификационные испытания и процедуры в России. Ожидается, что у дилеров автомобили появятся в августе текущего года. Тогда же будут объявлены комплектации и цены на новинку.

Omoda S5 GT выглядит агрессивнее своего обычного собрата за счет дизайна решетки радиатора, черных глянцевых легкосплавных дисков нового дизайна и увеличенных ярко-оранжевых тормозных суппортов. Преобразится и интерьер, в частности, кресла получат красную строчку.

Omoda S5

Новинка будет оснащаться 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой силовой агрегат, по заверению компании, «обеспечивает автомобиль прекрасной динамикой и низким расходом топлива», а само исполнение GT призвано вывести модель «на новый уровень в классе».

Сейчас в России продается Omoda S5 в трех комплектациях по цене от 2,16 до 2,47 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Omoda