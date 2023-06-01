Полицейская погоня за наркоманом попала на видео

После аварии ему предъявлено еще 15 новых обвинений.

Монро находился в розыcке по обвинению в торговле наркотиками, неуплате налогов и нескольким другим преступлениям.

20 мая полиция обнаружила преступника на шоссе в пикапе GMC Sierra и попыталась взять его в «клещи». Это не удалось, и началась погоня.

Монро и следующие за ним полицейские машины ехали со скоростью под 200 км/ч. Когда преступник съехал с шоссе на городские улицы, на одометре все еще была трехзначная скорость.

В конце концов полиция протаранила его пикап сзади, заставив его перевернуться. GMC снова встал на колеса после того, как врезался в кирпичную стену.

В автомобиле преступника нашли «ассорти» из запрещенных препаратов: 64 грамма экстази, 100 граммов метамфетамина, 436 граммов кокаина, 89 граммов фентаниловых таблеток, 182 грамма марихуаны, 12 граммов героина и 46 граммов ксанакса.

У Монро также было с собой 8612 долларов наличными, пистолет Taurus и различные приспособления для наркотиков.

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Источник: Carscoops

Видео: YouTube