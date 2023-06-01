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Toyota установила еще один рекорд

Подведены итоги объемов производства, продаж и экспорта в апреле.

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В апреле 2023 года японская компания выпустила 787 800 автомобилей – на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Более того, это рекордный показатель в принципе за всю историю Toyota для этого месяца.

Предприятия за пределами Японии также демонстрируют рост, хоть и не бьют рекорды: +14,7% (514 738 автомобилей). А вот дочерние компании Daihatsu и Hino, входящие в состав Тойоты, в апреле сбавили темпы: -19,9% и -20,1% соответственно.

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Что касается продаж, здесь показатели также улучшились по сравнению с 2022 годом. В целом продано 875 363 автомобиля (+4,8%). У Тойоты результат составляет 800 863 машины (+4,9%), у Daihatsu – 66 010 авто (+8,9%), а вот Hino просел: 8490 авто (-25%).

Экспорт снизился на 1,1% по сравнению с прошлым годом и составил 171 295 машин суммарно от трех брендов.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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