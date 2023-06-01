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Продажи нового седана Changan Eado Plus стартовали в России

Автомобиль стал 11-й моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке.

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Официальные дилеры Changan по всей России приступили к приему заказов и выдаче нового седана Changan Eado Plus. Цены на новинку стартуют от 2 209 900 рублей.

Седан предлагается в двух вариантах исполнения: LX и DLX (2 279 900 рублей). По умолчанию автомобиль оснащен светодиодной оптикой, включая фары головного света и дневные ходовые огни, а также стильными двухцветными легкосплавными колесными дисками 16-го диаметра и антенной в виде акульего плавника.

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Габариты Eado Plus – 4730х1820х1505 мм, колесная база – 2700 мм.

Автомобиль будет представлен с 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем мощностью 155 л.с. (225 Нм). Силовой агрегат, способный потреблять топливо АИ-92, сопряжен с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. Привод – только передний.

Автопроизводитель предоставляет на автомобиль гарантию на 5 лет или 150 тыс. километров пробега.

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Источник: Changan

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