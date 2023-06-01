Электрокары пока вообще «не наше». И вот почему

Опрос показал, что россияне не собираются массово пересаживаться на «электрички».

60% россиян не готовы пересаживаться на экологичный транспорт, в том числе на электрокары, показало исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В качестве причин такого решения называют:

отсутствие необходимой инфраструктуры – 74%

сложности с поездками на дальние расстояния – 15%

возможную небезопасность электротранспорта – 9%

менее удобен, чем традиционный – 4%.

Впрочем, 16% опрошенных за определенные бонусы готовы отказаться от привычных автомобилей с ДВС. 30% из них готовы сделать это за денежную выплату, 25% – за скидку при покупке или за «нулевой» транспортный налог, а 15% – за льготную страховку или при наличии бесплатной страховки.

В целом, 53% россиян видят потенциал для развития электротранспорта в России.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

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Источник: «ВсеИнструменты.ру»

Фото: depositphotos.com