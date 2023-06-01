Электрокары пока вообще «не наше». И вот почему
Опрос показал, что россияне не собираются массово пересаживаться на «электрички».
60% россиян не готовы пересаживаться на экологичный транспорт, в том числе на электрокары, показало исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
В качестве причин такого решения называют:
- отсутствие необходимой инфраструктуры – 74%
- сложности с поездками на дальние расстояния – 15%
- возможную небезопасность электротранспорта – 9%
- менее удобен, чем традиционный – 4%.
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Впрочем, 16% опрошенных за определенные бонусы готовы отказаться от привычных автомобилей с ДВС. 30% из них готовы сделать это за денежную выплату, 25% – за скидку при покупке или за «нулевой» транспортный налог, а 15% – за льготную страховку или при наличии бесплатной страховки.
В целом, 53% россиян видят потенциал для развития электротранспорта в России.
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.
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Источник: «ВсеИнструменты.ру»
Фото: depositphotos.com
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