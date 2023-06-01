Cтильный скутер создан в партнерстве с Porsche
Электрические мотоциклы интересны своей мгновенной отдачей. Кто хоть раз ездил на электробайке, без сомнения скажет, что он лучше бензинового и что по ощущениям его мощность выше заявленной.
По словам компании Yadea, F200 будет самым мощным электрическим скутером, аналогично классическому бензиновому 125-кубовому. Несмотря на пиковую мощность всего 11 киловатт (14,7 л.с.), F200 мгновенно отдает ее во всем диапазоне оборотов, в отличие от бензинового двигателя, где пик мощности приходится на определенное число оборотов. В результате получаем скутер с хорошей динамикой для ежедневных городских поездок.
Еще одна интересная вещь, которую следует отметить: Yadea объединилась с дизайн-центром Porsche для создания внешности скутера. Неудивительно, что он выглядит таким изящным и аэродинамичным.
По словам Yadea, F200 был «вдохновлен скульптурными и элегантными формами спортивных автомобилей».
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Источник: Motorcycle Sports
Фото: Yadea
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