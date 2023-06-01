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Cтильный скутер создан в партнерстве с Porsche

Китайская компания Yadea совместно с Porsche разработали самый быстрый электрический скутер.

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Электрические мотоциклы интересны своей мгновенной отдачей. Кто хоть раз ездил на электробайке, без сомнения скажет, что он лучше бензинового и что по ощущениям его мощность выше заявленной.

По словам компании Yadea, F200 будет самым мощным электрическим скутером, аналогично классическому бензиновому 125-кубовому. Несмотря на пиковую мощность всего 11 киловатт (14,7 л.с.), F200 мгновенно отдает ее во всем диапазоне оборотов, в отличие от бензинового двигателя, где пик мощности приходится на определенное число оборотов. В результате получаем скутер с хорошей динамикой для ежедневных городских поездок.

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Еще одна интересная вещь, которую следует отметить: Yadea объединилась с дизайн-центром Porsche для создания внешности скутера. Неудивительно, что он выглядит таким изящным и аэродинамичным.

По словам Yadea, F200 был «вдохновлен скульптурными и элегантными формами спортивных автомобилей».

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Источник: Motorcycle Sports

Фото: Yadea

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За РулемЛежнин Роман
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