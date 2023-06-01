АВТОВАЗ вновь предложил увеличить утильсбор на 70%
Это позволит сохранить барьер для импорта автомобилей и повысит конкурентоспособность отечественного автопроизводителя.
В России необходимо увеличить оплату утилизационного сбора для бюджетных легковых автомобилей со 178 тыс. до 300 тыс. рублей, заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Для разных автомобилей по-разному, но если говорить про категории автомобилей, в которых производит АВТОВАЗ, то до 300 тысяч рублей со 178 тысяч», – сказал глава российского автоконцерна.
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Утильсбор ввели в 2012 году. Он взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Размер утильсбора рассчитывается в зависимости от базовой ставки, составляющей сейчас 20 тыс. рублей.
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Источник: Интерфакс
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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