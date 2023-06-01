В Верхнем Ларсе дорогу размыло паводком

Пропускной пункт «Казбеги – Верхний Ларс» – единственный на грузинско-российской границе.

Ставший недавно знаменитым (даже не один раз) пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией вновь замелькал на лентах информагентств.

Дело в том, что проходящий там участок федеральной трассы подмывает паводком – уровень воды в реке Терек в этом году поднялся слишком высоко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он добавил, что опасная территория осмотрена лично им и руководителями профильных ведомств, и напомнил, что такая ситуация складывается не впервые, многое зависит от погоды в конкретный год.

Эта дорога обслуживается Росавтодором, принимаем превентивные меры совместно. Пока укрепляем берег блоками, отводим от него воду, на месте работают все аварийные службы. Следим за обстановкой. По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет», – подчеркнул глава региона.

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Источник: Сергей Меняйло, ТАСС