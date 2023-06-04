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Geely Galaxy L7: 390 л.с., три экрана внутри и цена около 1,5 млнGeely Galaxy L7: 390 л.с., три экрана внутри и цена около 1,5 млн
Правда, продавать его будут пока в Китае.

Geely Galaxy L7: 390 л.с., три экрана внутри и цена около 1,5 млн

Правда, продавать его будут пока в Китае.

За РулемBaojun Yep – самый дешевый кроссовер из Китая

Подключаемый гибридный внедорожник Geely Galaxy L7 поступил в продажу в Китае. У него три экрана внутри, 390 л.с., 115 км пробега на электротяге и стартовая цена 138 700 юаней (19 500 долларов США).

Geely Galaxy L7 — среднеразмерный внедорожник с минималистичным дизайном экстерьера. Он получил узкие светодиодные фары и фонари и заметный воздухозаборник. Еще одна особенность Galaxy L7 — закрытая передняя часть без решетки. По словам Geely, использование 3-ступенчатой коробки передач DHT Pro дало возможность оптимизировать охлаждение. В результате Geely удалось уменьшить размер решетки радиатора на 30%. На самом деле, у L7 есть решетка радиатора, но она разделена на две части, расположенные рядом с фарами.

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За Рулем
За Рулем

Габариты L7 составляют 4700/1905/1685 мм при колесной базе 2785 мм. Для сравнения, L7 на 40 мм длиннее Kia Sportage 2023.

Что касается силового агрегата, то у кроссовера 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, мощностью 163 л.с., который работает в паре с электродвигателем на 146 л.с. Его максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

Внутри Galaxy L7 три экрана. Основной монитор мультимедиа имеет портретную ориентацию и диаметр 13,2 дюйма. За рулем мы видим 10,25-дюймовую приборную панель. Но самая большая особенность Geely Galaxy L7 — это 16,2-дюймовый экран переднего пассажира. Если этого почему-то недостаточно, его можно заменить на 25,6-дюймовый.

За Рулем

Источник: Carnewschina

Фото: carnewschina.com

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемАлексеева Елена
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