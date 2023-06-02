После ухода Volkswagen ГАЗ озаботился поиском нового партнера

Кандидаты на освободившиеся мощности уже есть. И это не «китайцы».

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) ищет нового технологического партнера, который мог бы занять освободившиеся мощности после ухода Volkswagen. Переговоры сейчас ведутся с четырьмя претендентами, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В партнерстве с Volkswagen на ГАЗе автомобили собирались в формате соглашения о промышленной сборке. Однако новое партнерство будет принципиально другим – речь идет о совместном производстве.

Нет, это будет с российским партнером, и мы уже говорили об этом. Контрольный партнер должен быть российским», – подчеркнул Мантуров.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com