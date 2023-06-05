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Полиция задержала Mercedes-Benz, обклеенный долларами

Купюры, правда, были не настоящие, но внимание водителю было обеспечено.

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Необычным образом решил выделиться из толпы автомобилистов житель Краснодара: он обклеил свой Mercedes листовками с изображением долларов США. Креатив водителя полиция не оценила и составила на него протокол об административном нарушении.

«Сегодня сотрудники ДПС краснодарской полиции остановили иномарку «Мерседес», полностью обклеенную листовками с изображением купюр зарубежной валюты. Также на транспорте задняя правая фара находилась в разбитом состоянии», — говорится в сообщении краснодарской полиции.

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На фото и видео с места происшествия видно, что изображениями банкнот в 100 долларов США с портретом Бенджамина Франклина покрыта вся поверхность кузова автомобиля, а на заднем стекле имеется надпись «Грязные зеленые бумажки».

За такое нарушение водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей (ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

За Рулем
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Telegram «Полиция Краснодара»

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