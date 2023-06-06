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УАЗ Пикап получил новую роскошную версию

От базовой комплектации она отличается большим количеством новых опций.

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В линейке автомобилей УАЗ Пикап появилась новая богатая комплектация, которая получила название «Base Икар Limited». Плюсом к обычной версии добавлены более комфортные сидения, отделанные комбинацией ткани и экокожи и оснащенные подогревом, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигацией, камерой заднего вида и 6 динамиками.

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Внешнее отличие УАЗ Пикап с пакетом Limited состоит в окрашенных в цвет кузова дверных ручках и зеркалах, в 16-дюймовых легкосплавных дисках, а также в активной антенне и противотуманках. Лобовое стекло — с электроподогревом.

Стоимость этой версии УАЗ Пикап с двигателем «Евро-2» - 1,78 млн рублей, с «Евро-5» - 1,81 млн рублей за стандартный белый цвет. Окраска в металлик серебристого, темно-синего или черного цвета обойдется дополнительно в 16 тыс. рублей.

За Рулем

Источник, фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Pickup (3)

За РулемВячеслав
УАЗ Pickup  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец дождались и Пикап с АКПП. Ждем всей компанией)

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