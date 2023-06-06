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Новая реальность: в десятке продаж 3 Лады и 7 «китайцев»

Спрос на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

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В мае в России было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остается Lada с долей рынка свыше 30%, такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат».

Самой востребованной моделью на российском рынке остается Lada Granta – продажи модели в мае составили 15 791 шт. (почти 22% рынка).

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В Топ-10 также вошли:

  • Haval Jolion – 3864 шт.
  • Geely Coolray – 3536 шт.
  • Lada Niva Travel – 3210 шт.
  • Chery Tiggo 7 PRO Max – 3114 шт.
  • Lada Niva Legend – 2683 шт.
  • Omoda C5 – 2477 шт.
  • Chery Tiggo 4 PRO – 1917 шт.
  • Geely Tugella – 1441 шт.
  • Haval F7x – 1194 шт.

Таким образом, в десятке самых популярных моделей рынка – 7 машин китайского производства.

Автоаналитики считают, что рынок «внушает некоторые надежды». Может, просто срабатывает отложенный спрос – машины нужны, и дальше откладывать некуда.

Продажи выросли на фоне крайне низкой прошлогодней «базы», напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. И отмечает, что при таких темпах к концу года могут продать 800 тысяч легковушек.

Я не стал бы говорить, что рынок восстановился, но надежда появилась. В общем, излучаю предельно осторожный оптимизм», – говорит эксперт.

Источник: «Автостат»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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