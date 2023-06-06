Новая реальность: в десятке продаж 3 Лады и 7 «китайцев»
В мае в России было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остается Lada с долей рынка свыше 30%, такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат».
Самой востребованной моделью на российском рынке остается Lada Granta – продажи модели в мае составили 15 791 шт. (почти 22% рынка).
В Топ-10 также вошли:
- Haval Jolion – 3864 шт.
- Geely Coolray – 3536 шт.
- Lada Niva Travel – 3210 шт.
- Chery Tiggo 7 PRO Max – 3114 шт.
- Lada Niva Legend – 2683 шт.
- Omoda C5 – 2477 шт.
- Chery Tiggo 4 PRO – 1917 шт.
- Geely Tugella – 1441 шт.
- Haval F7x – 1194 шт.
Таким образом, в десятке самых популярных моделей рынка – 7 машин китайского производства.
Автоаналитики считают, что рынок «внушает некоторые надежды». Может, просто срабатывает отложенный спрос – машины нужны, и дальше откладывать некуда.
Продажи выросли на фоне крайне низкой прошлогодней «базы», напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. И отмечает, что при таких темпах к концу года могут продать 800 тысяч легковушек.
Я не стал бы говорить, что рынок восстановился, но надежда появилась. В общем, излучаю предельно осторожный оптимизм», – говорит эксперт.
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Источник: «Автостат»
Фото: depositphotos.com
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