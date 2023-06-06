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В России появится новый автозавод

Его начнут строить в Челябинской области уже этим летом.

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Автомобильный завод «Урал» планирует запустить в Челябинской области новый сборочный корпус, производственные мощности которого рассчитаны на выпуск 5,5 тыс. автомобилей в год.

Проект находится на государственной экспертизе. Планируем начать строительство с 1 июля, а к 1 января 2025 года запустить в эксплуатацию», – рассказал глава автопроизводителя Павел Яковлев.
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Новое производство будет полностью автоматизированное. Планируется применять как отечественное, так и импортное оборудование, в том числе от производителей из Китая и Индии. Новый цех позволит обеспечить рабочими местами около тысячи жителей региона.

В новом корпусе инженеры займутся сборкой и сваркой кабин для грузовиков. Технические узлы для окрасочных линий, а также стеллажного и другого унифицированного оборудования руководство предприятия выберет в ходе тендера, отметил Яковлев.

Источник: Интерфакс

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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