В России появится новый автозавод
Автомобильный завод «Урал» планирует запустить в Челябинской области новый сборочный корпус, производственные мощности которого рассчитаны на выпуск 5,5 тыс. автомобилей в год.
Проект находится на государственной экспертизе. Планируем начать строительство с 1 июля, а к 1 января 2025 года запустить в эксплуатацию», – рассказал глава автопроизводителя Павел Яковлев.
Новое производство будет полностью автоматизированное. Планируется применять как отечественное, так и импортное оборудование, в том числе от производителей из Китая и Индии. Новый цех позволит обеспечить рабочими местами около тысячи жителей региона.
В новом корпусе инженеры займутся сборкой и сваркой кабин для грузовиков. Технические узлы для окрасочных линий, а также стеллажного и другого унифицированного оборудования руководство предприятия выберет в ходе тендера, отметил Яковлев.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Интерфакс
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен