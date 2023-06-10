Слишком прожорливая: владельцы Renault подают в суд на автопроизводителя

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Владельцы автомобилей Renault во Франции готовы подать коллективный иск против автопроизводителя в связи с «обманом с отягчающими обстоятельствами, сомнительной деловой практикой», а также угрозой жизни людей. По их мнению, установленный на машины двигатель 1.2 расходует слишком много масла.

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Автовладельцы уверены, что компания должна была объявить отзыв автомобилей после того, как были обнаружены проблемы с двигателем 1.2. Он устанавливался на машины, выпущенные с 2012 по 2016 года. По их подсчетам, таких авто в Европе насчитывается не менее 400 тысяч.

Renault не согласна с тем, что повышенный расход масла представляет какие-либо риски для безопасности. При этом французский концерн признает, что от этого потенциально пострадали 133 тыс. машин.

Источник: Automotive News Europe

Фото: Unsplash

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