Слишком прожорливая: владельцы Renault подают в суд на автопроизводителя

Их не устраивает расход масла.

Владельцы автомобилей Renault во Франции готовы подать коллективный иск против автопроизводителя в связи с «обманом с отягчающими обстоятельствами, сомнительной деловой практикой», а также угрозой жизни людей. По их мнению, установленный на машины двигатель 1.2 расходует слишком много масла.

Автовладельцы уверены, что компания должна была объявить отзыв автомобилей после того, как были обнаружены проблемы с двигателем 1.2. Он устанавливался на машины, выпущенные с 2012 по 2016 года. По их подсчетам, таких авто в Европе насчитывается не менее 400 тысяч.

Renault не согласна с тем, что повышенный расход масла представляет какие-либо риски для безопасности. При этом французский концерн признает, что от этого потенциально пострадали 133 тыс. машин.

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Источник: Automotive News Europe

Фото: Unsplash