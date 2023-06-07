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Самый большой в Сибири пятизвездочный отель открылся на Алтае

Отель премиум-класса находится на курорте Манжерок, в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска.

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Комплекс площадью более 56 тысяч квадратных метров предлагает своим гостям 304 номера. Дизайн отеля был максимально интегрирован в окружающую среду, в оформлении преобладают натуральные, экологически чистые материалы и элементы озеленения. Также к концу 2023 года помимо отеля доступными для брони станут 12 вилл, и откроется панорамный ресторан на горе Малая Синюха.

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Открытие всесезонного курорта в Алтае позволит и дальше развивать данное направление. Для того чтобы курорт стал одним из крупнейших курортов России, в Манжероке планируют построить горнолыжную трассу (67 км), байк-трассу (30 км) и 15 км пеших маршрутов.

Источник: Пресс-служба правительства Алтая

Фото: манжерок.рф

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За РулемЛежнин Роман
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