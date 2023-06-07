Китайские авто подешевеют. Но есть препятствия

Машины из КНР могут подешеветь на 5–10% минимум через полгода-год, полагает эксперт.

Цены на китайские автомобили в России должны снизиться, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, какие факторы будут способствовать снижению цен.

Мы видим, что на рынке появляется все больше китайских моделей, но покупатели не спешат вкладывать деньги в неизвестные машины под новыми для них брендами, отметил эксперт. По крайней мере, что-то не видно выстроившихся за ними очередей.

Рынок сам себя регулирует, поэтому эксперт удивлен, что машины еще не начали дешеветь. Возможно, он еще недостаточно насытился, однако конкуренция между китайскими производителями однажды сыграет свою роль, и корректировка цен будет. Тем более что в самом Китае эти же машины намного дешевле.

Видит он и препятствия к снижению стоимости китайских автомобилей в России.

У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5–10% минимум через полгода-год», – считает он.

Согласно статистике «Автостата», в России в мае было продано более 72,2 тыс. новых машин, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И хотя в прошлом году по ряду причин была крайне низкая «база», эксперты в связи с этим излучают «осторожный оптимизм».

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC