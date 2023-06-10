Полностью электрические грузовики добрались из Германии в Турцию

Три Mercedes-Benz eActros 300 проделали путь в 3 тысячи километров, заряжаясь только на общественных станциях.

Это был пробег в рамках испытаний трех модификаций: eActros 300 Tractor, eActros 300 4×2 и eActros 300 6×2. Машины стартовали с завода Mercedes-Benz в Вёрте (Германия) и пересекли Австрию, Словению, Хорватию, Сербию, Болгарию, наконец прибыв в Турцию, на площадку Mercedes-Benz Trucks в турецком Аксарае.

Сообщается, что зарядка аккумуляторов осуществлялась только на общественных зарядных станциях.

Руководитель отдела глобальных испытаний Mercedes-Benz Trucks Кристоф Вебер сообщил, что пробег был лишь дополнительным тестом. Главной целью является испытание на выносливость на заводе в Аксарае. После его завершения линейка Mercedes-Benz eActros 300 будет готова к серийному производству.

Заметим, что еще в марте этого года Mercedes-Benz eActros 300 своим ходом добрался из Заполярья в Штутгарт, преодолев также около 3 тысяч км и заряжаясь на общедоступных зарядных станциях постоянного тока большой мощности. Тест занял шесть дней, средняя скорость составляла 80 км/ч.

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Источник: комтранс.бел

Фото: Mercedes-Benz