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Как правильно вернуть железнодорожные билеты

Железнодорожные билеты по России можно вернуть, даже если поезд уже отправился.

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Так как стоимость билета складывается из множества пунктов, точно рассчитать стоимость возврата невозможно. При возврате, в первую очередь, удерживают сервисные сборы, а затем сумму, которая зависит от оставшегося времени до отправления.

Так, например, удержание только сервисных сборов происходит лишь в случае, если до отправления восемь и более часов. Если до поездки от восьми до двух часов, то пассажир получит примерно 60-70% от общей цены билета. Если поезд уже отправился, но не позднее 12 часов, или до отправления меньше двух часов, то удерживается сервисные сборы и стоимость плацкарта. Возврат составит примерно 30-40% от общей стоимости билета. Если же после отправления, прошло более 12 часов, то сдать даже возвратный билет будет проблематично. Для этого понадобится уважительная причина. Однако, даже если вы просто передумали ехать, можно вернуть часть суммы за дополнительные услуги: провоз животных, бонусный багаж и питание, а также стоимость постельного белья.

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Источник: РИА Новости

Фото: https://t.me/telerzd

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За РулемЛежнин Роман
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