В Южной Корее отменили карантин для туристов

Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения и некоторые таможенные формальности.

Правила въезда для туристов были изменены, с 1 июня карантин для больных коронавирусом носит рекомендательный характер, как и ношение защитных масок. Также теперь туристы могут не заполнять таможенную декларацию в случае, если у пребывающего из-за рубежа нет при себе вещей, превышающих лимит беспошлинного ввоза, либо иностранной валюты более 10 тысяч долларов США. Для удобства с июля 2023 года путешественники могут заполнять декларацию с помощью QR-кода через мобильное приложение.

Недельный тур на двоих в Сеул выйдет от 327 тысяч рублей. Виза в Южную Корею не нужна, но прямое авиасообщение пока не налажено.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash