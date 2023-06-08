#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне стали планировать отдых заранее даже на выходныеРоссияне стали планировать отдых заранее даже на выходные
Эксперты МТС Travel и Bronevik.com, которые...
Отряды «Ахмат» получат 100 военных автомобилейОтряды «Ахмат» получат 100 военных автомобилей
Перед отправкой техники в зону СВО ее лично...
Volkswagen не смог «перевести» иск ГАЗа на рассмотрение в международном судеVolkswagen не смог «перевести» иск ГАЗа на рассмотрение в международном суде
Арбитраж отказал ответчику в соответствующем...

За неявку в военкомат не пустят за руль: подготовлен проект приказа МВД

Ограничение прав управления ТС появится в информационной системе ГИБДД в течение суток с момента получения информации от военкомата.

За РулемКроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

МВД России подготовило порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто не явился по повестке в военкомат. Эта мера предусмотрена законом об электронных повестках, который президент РФ подписал в апреле.

Согласно документу, предлагается в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД вносить эту информацию ‎в систему Госавтоинспекции. При поступлении решения об отмене временных мер, ограничения снимаются.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
При поступлении сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», – говорится в документе.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Сайт проектов нормативных правовых актов

Фото: «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0