За неявку в военкомат не пустят за руль: подготовлен проект приказа МВД

Ограничение прав управления ТС появится в информационной системе ГИБДД в течение суток с момента получения информации от военкомата.

МВД России подготовило порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто не явился по повестке в военкомат. Эта мера предусмотрена законом об электронных повестках, который президент РФ подписал в апреле.

Согласно документу, предлагается в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД вносить эту информацию ‎в систему Госавтоинспекции. При поступлении решения об отмене временных мер, ограничения снимаются.

При поступлении сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», – говорится в документе.

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Источник: Сайт проектов нормативных правовых актов

Фото: «За рулем»