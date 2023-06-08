Бывший завод Toyota в России будет продан концерну «Алмаз-Антей»
Сейчас производственная площадка в Санкт-Петербурге находится в собственности государства.
Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге будет продан оборонно-промышленному концерну «Алмаз-Антей». Проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто» (владеет активами бывшего российского автозавода Toyota) уже разработан Минпромторгом.
Принятие положений проекта постановления обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО «Шушары-Авто», что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Как сообщалось ранее, «Алмаз-Антей» для начала производства собственных автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге намерен привлечь кредитные средства в размере 35-37 млрд рублей. На площадке планируется выпускать отечественные грузовики БАЗ, электромобиль E-Neva и электрический микрокар L-type.
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Источник: Интерфакс
Фото: Toyota, Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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