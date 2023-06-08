#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отряды «Ахмат» получат 100 военных автомобилейОтряды «Ахмат» получат 100 военных автомобилей
Перед отправкой техники в зону СВО ее лично...
Volkswagen не смог «перевести» иск ГАЗа на рассмотрение в международном судеVolkswagen не смог «перевести» иск ГАЗа на рассмотрение в международном суде
Арбитраж отказал ответчику в соответствующем...
В Белоруссии создадут «национальный электромобиль» на основе Geely CoolrayВ Белоруссии создадут «национальный электромобиль» на основе Geely Coolray
За год планируется разработать электропривод на...

Бывший завод Toyota в России будет продан концерну «Алмаз-Антей»

Сейчас производственная площадка в Санкт-Петербурге находится в собственности государства.

За РулемКроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге будет продан оборонно-промышленному концерну «Алмаз-Антей». Проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары-авто» (владеет активами бывшего российского автозавода Toyota) уже разработан Минпромторгом.

Принятие положений проекта постановления обеспечит ускоренное решение вопроса загрузки производственных мощностей ООО «Шушары-Авто», что, как следствие, обеспечит вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Как сообщалось ранее, «Алмаз-Антей» для начала производства собственных автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге намерен привлечь кредитные средства в размере 35-37 млрд рублей. На площадке планируется выпускать отечественные грузовики БАЗ, электромобиль E-Neva и электрический микрокар L-type.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Интерфакс

Фото: Toyota, Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0