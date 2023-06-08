Египет снова усложняет жизнь российских туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что российским туристам в Египте будет сложнее самостоятельно посещать пирамиды Гиза и ряд музеев.

Это связано с тем, что билеты в них больше не будут продаваться за наличные. Однако для организованных туристов ничего не изменится. По новой схеме, введенной в рамках программы «цифровой трансформации», покупка входных билетов в музейные и археологические объекты в Египте теперь возможна только по банковской карте. Российским туристам станет сложнее самостоятельно посетить эти достопримечательности.

Существует несколько способов приобретения входных билетов. Туркомпании могут купить групповые билеты в Центре продажи билетов при минтуризма Египта, оплатить картой египетского банка гиду или представителю туркомпании на месте или приобрести групповые билеты онлайн на сайте минтуризма. Иностранные туристы также могут купить билеты самостоятельно на месте с помощью своей банковской карты в аппаратах по продаже билетов или в музейных кассах. Однако для россиян опция оплаты банковскими картами Мир, Visa и Mastercard, выпущенными банками РФ, в Египте не доступна. Наличными по-прежнему можно оплатить сувениры, напитки и другие товары в музейных магазинах.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash