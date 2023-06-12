В Москве возводят уже третий парк для зарядки электробусов
Электрического транспорта все больше, поэтому потребности в инфраструктуре растут. Анонсировано строительство более 600 новых зарядок для легковушек в 32 регионах РФ, а в столице заявили о строительстве уже третьего электробусного парка.
В нем будет 13 ультрабыстрых зарядок с 78 постами. Площадь составит около 3 гектаров, на которых разместится 78 электрических машин. Новое автотранспортное предприятие обеспечит работой более 200 человек.
Сейчас в Москве 1055 электробусов, работающих на 79 маршрутах. Из этого количества 850 машин – марок КАМАЗ и ГАЗ, а к 2025 году два этих производителя поставят в столицу около 1200 электробусов.
Кстати, КАМАЗ только что отчитался о поставке в Москву еще 51 электробуса КАМАЗ-6282 в рамках уже пятого по счету контракта с Мосгортрансом. А ГАЗ совсем недавно запустил по столичному маршруту №883 электрическую e-ГАЗель.
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Источник: ktt-magazine.ru
Фото: АГН "Москва, Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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