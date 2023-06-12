В Москве возводят уже третий парк для зарядки электробусов

С помощью 13 ультрабыстрых зарядок (каждая на 6 постов) можно будет восполнять запас хода сразу на 78 машинах.

Электрического транспорта все больше, поэтому потребности в инфраструктуре растут. Анонсировано строительство более 600 новых зарядок для легковушек в 32 регионах РФ, а в столице заявили о строительстве уже третьего электробусного парка.

В нем будет 13 ультрабыстрых зарядок с 78 постами. Площадь составит около 3 гектаров, на которых разместится 78 электрических машин. Новое автотранспортное предприятие обеспечит работой более 200 человек.

Сейчас в Москве 1055 электробусов, работающих на 79 маршрутах. Из этого количества 850 машин – марок КАМАЗ и ГАЗ, а к 2025 году два этих производителя поставят в столицу около 1200 электробусов.

Кстати, КАМАЗ только что отчитался о поставке в Москву еще 51 электробуса КАМАЗ-6282 в рамках уже пятого по счету контракта с Мосгортрансом. А ГАЗ совсем недавно запустил по столичному маршруту №883 электрическую e-ГАЗель.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ktt-magazine.ru

Фото: АГН "Москва, Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы