Достать можно все: как русские обходят санкции

Запрет ЕС на экспорт авто в Россию, вопреки ожиданиям, не привел к тому, что русские стали ходить пешком, отмечают зарубежные СМИ.

Западные машины по-прежнему продают, импортируя через третьи страны. А для тех, кто не хочет ждать, могут обратить внимание на китайский и отечественный автопром, пишет норвежское издание NRK.

Владелец автомастерской из Мурманска говорит, что, если нужны запчасти для машины, придется подождать несколько недель, но достать можно всё. И это будет дорого - от 40% до 200% дороже, чем в 2021 году.

Шины и запчасти он покупает через третьи страны. Сложнее всего найти детали к двигателю. После того, как компании на Западе, в Южной Корее и Японии ввели санкции, Россия в ответ ввела «параллельный импорт». Таким образом завозят целые автомобили.

Никогда прежде Грузия не закупала столько немецких авто, как сейчас и понятно почему. Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Прибалтика тоже служат плацдармами для серого импорта.

Поэтому в России по-прежнему можно приобрести любой новый Мерседес, хотя ЕС и запретил экспорт автомобилей дороже 50 тысяч евро.

На Западе не утихают споры о том, достаточно ли санкции строги и не слишком ли просто их обойти.

Если не хочется ждать, можно приобрести и вполне легально с гарантией китайский автомобиль. А запчасти к ним можно купить, не мудря с параллельным импортом. Доля Китая в продажах новых авто в этом году может достичь 60%. Для сравнения: в первой половине 2022 года она составляла всего 3,7%.

Китайские автомобили доступны в самых разных ценовых диапазонах от 1,8 млн рублей до почти 6 млн.

Но больше всего российские власти хотят, чтобы у людей проснулся интерес к отечественному автопрому. Хитом продаж 2022 года стала российская Lada Granta, а столичный завод «Москвич» запустил производство новых компактных внедорожников. Хотя этот «российский» автомобиль практически идентичен китайскому Jac JS4.

Автомеханик из Мурманска относится к санкциям философски – говорит, что ко всему привыкаешь. Все люди приспосабливаются, и не только в России.

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Источник: ИноСМИ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС