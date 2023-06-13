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Что важно россиянам при покупке авто на вторичном рынке

Например, чтобы пробег был не больше 100 тыс. км и предпочтительно заводская окраска.

За РулемНам рассказали, откуда берется пробег у новых автомобилей

При формулировании образа идеального авто со вторички россияне выдвигают самые строгие требования, показало исследование сервиса «СберАвто», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Среди основных критериев выбора автомобиля на вторичке выдвигаются следующие:

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  • пробег не более 100 тыс. км
  • максимум два бывших владельца
  • оригинальный паспорт
  • без ДТП
  • минимальная история окраса (предпочтительнее с заводским).

Это показал анализ запросов клиентов, воспользовавшихся услугой автоподбора в 2023 году.

Чаще всего россияне рассматривают для покупки полноприводные автомобили с автоматической коробкой. И практически не обращают внимания на мощность двигателя и цвет кузова.

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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