Что важно россиянам при покупке авто на вторичном рынке
Например, чтобы пробег был не больше 100 тыс. км и предпочтительно заводская окраска.
При формулировании образа идеального авто со вторички россияне выдвигают самые строгие требования, показало исследование сервиса «СберАвто», которое есть в распоряжении РИА Новости.
Среди основных критериев выбора автомобиля на вторичке выдвигаются следующие:
- пробег не более 100 тыс. км
- максимум два бывших владельца
- оригинальный паспорт
- без ДТП
- минимальная история окраса (предпочтительнее с заводским).
Это показал анализ запросов клиентов, воспользовавшихся услугой автоподбора в 2023 году.
Чаще всего россияне рассматривают для покупки полноприводные автомобили с автоматической коробкой. И практически не обращают внимания на мощность двигателя и цвет кузова.
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Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos.com
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