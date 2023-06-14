Стало известно, что происходит на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

За ситуацией на предприятии следят городские власти.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что «достоверной информацией об уходе компании Hyundai из России либо о продаже ее петербургских активов до сих никакой нет». Тем не менее власти следят за ситуацией на предприятии, добавил он.

«Нарушены глобальные логистические цепочки поставок комплектующих, необходимых для производства. Ограничен доступ к рынку полупроводников и других автокомпонентов. Оплата труда сотрудников осуществляется по Трудовому кодексу Российской Федерации - в размере 2/3 средней заработной платы», - поделился Беглов, напомнив, что завод находится в простое с марта прошлого года.

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров еще в мае сообщил, что южнокорейский автоконцерн заявил о намерении продать свой завод в Санкт-Петербурге. Но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

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Источник: РИА Новости

Фото: Deposiphotos