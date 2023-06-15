До конца года на Автоторе появится до 20 моделей автомобилей

Ожидаемо, что все партнеры будут китайскими компаниями.

До конца этого года завод Автотор поставит на конвейер до 20 новых моделей, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«С новыми партнерами работа идет активно. Пять моделей уже работают, до 20 моделей в этом году, возможно, будет уже на конвейере. Это новые китайские партнеры», — отметил глава региона.

Он также рассказал, что на предприятиях будет очень высокий, до 90%, уровень локализации. В первую очередь это относится к электромобилям. Их выпуск будет производиться на строящихся заводах, которые еще не запущены, добавил Алиханов.

Сейчас Автотор выпускает модели китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 250 тыс. автомобилей в год.

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Источник: Прайм

Фото: Автотор