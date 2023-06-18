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Китайские автосуеверия: чего боятся водители в Поднебесной

В чем-то они схожи с российскими, но некоторые вызывают лишь недоумение.

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Если помыть машину, то обязательно жди дождя, а если заговорить о продаже автомобиля рядом с ним, он обязательно сломается – многие суеверные российские водители в это верят. У китайских автовладельцев тоже множество примет и суеверий.

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Вот лишь некоторые из них:

  • Китайцы верят, что у машины есть свой «дух», поэтому с ней нужно аккуратно обращаться, разговаривать, холить и лелеять. Иначе этот самый дух может разозлиться и привести к поломке.
  • В Китае считается, что цифры 6 и 8 в номерном знаке привлекают удачу и защищают от аварии.
  • Чтобы максимально обезопасить автомобиль, китайские водители привязывают на колесо красную ленту, которая призвана отпугивать злых духов.
  • Китайцы считают, что если машина попала в аварию, то ее надо сразу продавать, так как она притягивает неудачу и повторного ДТП не избежать.
  • В Китае распространено мнение, будто моча собаки может ускорить старение шины или вообще вызвать взрыв колеса. Чтобы обезопасить себя от этой «ужасной опасности», многие автомобилисты прикрывают колеса во время стоянки фанерой или картонкой.
За Рулем

Источник: по материалам СМИ

Фото: vk.com

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