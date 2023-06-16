Россияне стали покупать больше подержанных электромобилей

В мае 2023 года в России было продано 1 006 электрокаров с пробегом, что на 62% выше показателей мая 2022.

По данным «Автостата», в последний месяц весны в России было продано 588 подержанных электромобилей Nissan, 183 автомобиля Tesla, а также 64 электрокара Hyundai. Оставшиеся – электрокары малоизвестных брендов, количество которых не превышает 50 проданных экземпляров. Самыми популярными являются модели Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Hyundai Kona.

Географически наибольшее количество владельцев электромобилей сосредоточено в Москве – там проживает каждый седьмой покупатель. Также в рейтинг самых популярных регионов вошли Краснодарский край, Иркутская область, Московская область и Санкт-Петербург.

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Источник: Автостат

Фото: Unsplash