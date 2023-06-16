Визы в Латинскую Америку скоро станут не нужны
Россия обсуждает введение безвизового режима с шестью странами Латинской Америки.
По словам главы латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, Россия планирует ввести безвизовый режим с Багамами, Барбадосом, Гаити, Мексикой и Сент-Люсией. Для большей стабильности Россия заинтересована в межправительственном соглашении по этому вопросу. «Наша цель уже давно объявлена – сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами Латинской Америки и России», - подчеркнул Александр Щетинин.
После подписания соглашения, все 33 страны Латинской Америки будут для российского туриста безвизовыми.
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Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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