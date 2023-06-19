Сплошные проверки на трезвость: названы территории, где ГИБДД проводит рейды

По данным столичной Госавтоинспекции, в 2023 году произошло 110 ДТП с участием нетрезвых водителей.

За последние 5 месяцев количество аварий с участием нетрезвых водителей в Москве сократилось на 27,6%. Тем не менее, с начала 2023 года зафиксировано уже 110 происшествий.

Как правило, такого рода аварии вызывают широкий общественный резонанс. С началом летнего сезона количество ДТП возрастает, и для предотвращения аварий с пьяными водителями Госавтоинспекция регулярно проводит рейды.

Рейды проводят с остановкой всех водителей на одном участке. Помимо Москвы такие рейды также проводят в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Мурманской, Рязанской, Кировской, Иркутской, Ивановской, Костромской и Самарской областях.

Водитель, севший за руль в нетрезвом виде, может лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Фото: МВД. Медиа