Сплошные проверки на трезвость: названы территории, где ГИБДД проводит рейды
За последние 5 месяцев количество аварий с участием нетрезвых водителей в Москве сократилось на 27,6%. Тем не менее, с начала 2023 года зафиксировано уже 110 происшествий.
Как правило, такого рода аварии вызывают широкий общественный резонанс. С началом летнего сезона количество ДТП возрастает, и для предотвращения аварий с пьяными водителями Госавтоинспекция регулярно проводит рейды.
Рейды проводят с остановкой всех водителей на одном участке. Помимо Москвы такие рейды также проводят в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Мурманской, Рязанской, Кировской, Иркутской, Ивановской, Костромской и Самарской областях.
Водитель, севший за руль в нетрезвом виде, может лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.
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Источник: Российская газета
Фото: МВД. Медиа
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