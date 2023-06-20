Якутию накрыло снегом – каково автомобилистам?

Конец прошлой недели получился для якутских водителей сложным.

И без того чрезвычайно короткое лето прервал внезапный якутский снегопад. Остановившийся на обочине трассы «Томмот - Нерюнгри» водитель запечатлел стихию на видео.

Снег повалил в пятницу, 16 июня, и был настолько плотным, что буквально через час ветви деревьев скрылись под белыми шапками. Обочины трассы стали скользкими и рыхлыми.

Околонулевая температура добавила экстрима: мокрый асфальт там и сям покрывался тончайшей коркой льда.

Впрочем, местные относятся к таким капризам природы с юмором – такое тут время от времени случается. Пожелаем им осторожности и скорейшего возвращения тепла!

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK