Якутию накрыло снегом – каково автомобилистам?
Конец прошлой недели получился для якутских водителей сложным.
И без того чрезвычайно короткое лето прервал внезапный якутский снегопад. Остановившийся на обочине трассы «Томмот - Нерюнгри» водитель запечатлел стихию на видео.
Снег повалил в пятницу, 16 июня, и был настолько плотным, что буквально через час ветви деревьев скрылись под белыми шапками. Обочины трассы стали скользкими и рыхлыми.
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Околонулевая температура добавила экстрима: мокрый асфальт там и сям покрывался тончайшей коркой льда.
Впрочем, местные относятся к таким капризам природы с юмором – такое тут время от времени случается. Пожелаем им осторожности и скорейшего возвращения тепла!
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Источник: Дальнобойщики
Фото: скриншот видео VK
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