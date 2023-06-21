Ураган на западе Красноярского края повредил 31 машину
Региональное МВД работает в усиленном режиме.
В Боготоле Красноярского края из-за урагана поврежденными оказались 31 автомобиль. Сильный шквалистый ветер валил деревья и столбы, срывал кровлю с крыш домов.
«Общее количество поврежденных [из-за урагана] транспортных средств выросло до 31. Сотрудники МО МВД России "Боготольский" продолжают работать на местах происшествий. Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы», - говорится в сообщении ведомства.
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Ранее непогода бушевала в Северной Осетии, нанеся значительный ущерб транспортной инфраструктуре региона и автомобилистам.
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Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю
Фото: https://t.me/mvd_24/5580
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