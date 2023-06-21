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Ураган на западе Красноярского края повредил 31 машинуУраган на западе Красноярского края повредил 31 машину
Региональное МВД работает в усиленном режиме.

Ураган на западе Красноярского края повредил 31 машину

Региональное МВД работает в усиленном режиме.

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В Боготоле Красноярского края из-за урагана поврежденными оказались 31 автомобиль. Сильный шквалистый ветер валил деревья и столбы, срывал кровлю с крыш домов.

«Общее количество поврежденных [из-за урагана] транспортных средств выросло до 31. Сотрудники МО МВД России "Боготольский" продолжают работать на местах происшествий. Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы», - говорится в сообщении ведомства.

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Ранее непогода бушевала в Северной Осетии, нанеся значительный ущерб транспортной инфраструктуре региона и автомобилистам.

За Рулем

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: https://t.me/mvd_24/5580

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