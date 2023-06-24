Юрист перечислила, кто может законно не платить за парковку

Льготы есть как на федеральном, так и на региональных уровнях.

Юрист Полина Гусятникова напомнила, что инвалиды или лица, которые их перевозят, имеют по всей стране льготу на платную парковку. При этом автомобиль должен быть припаркован на специально выделенных для этого местах, иметь соответствующий знак на заднем стекле и находиться в федеральном реестре.

Что касается региональных льгот, то, к примеру, в Москве от оплаты платной парковки освобождены автомобили экстренных служб, ФСО, ФСИН, ФССП, СК РФ, ВАИ и военной полиции, многодетные семьи и жители близлежащих домов.

Кроме того, в столице различными мерами стимулируют спрос на электромобили: бесплатная парковка для них – одна из них.

Стоимость платной парковки уже включена в тариф каршеринговых авто, поэтому их спокойно можно оставлять на платных парковках и не заботиться об оплате, отметила эксперт.

Также бесплатными остаются парковки для мотоциклов, каких-либо разрешений получать не нужно.

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Источник: Прайм

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"