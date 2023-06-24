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Ford патентует новую батарею для электромобилей – ее можно установить на крышу

Суть изобретения в том, чтобы увеличить количество энергии на борту – подобное решение ныне существует для смартфонов.

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Компания Ford подала заявку на патент, описывающий запасную батарею для электромобилей. Концепт весьма оригинален: на эскизах показан отчетливо напоминающий Bronco внедорожник, на крыше которого установлен блок с батареей, похожий на обычный автобокс.

Отметим, что электрической версии у Bronco пока нет, но основные вопросы отнюдь не в этом. Суть изобретения в том, чтобы увеличить количество энергии на борту электромобиля – подобное решение ныне существует для смартфонов.

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Но батарею такой же емкости, как штатная, едва ли можно будет поднять на крышу даже вдвоем, она будет слишком тяжелой. А батарея существенно меньшей емкости может оказаться малоэффективной, особенно если мы говорим про подспорье для внедорожника.

А именно это и предполагается: в заявке сказано, что батареи можно будет взять в аренду – в частности, перед поездкой по бездорожью… Помимо сомнительной емкости, батарея на крыше существенно повысит центр тяжести, что на оффроуде явно не добавляет удобства.

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За Рулем

Источник предполагает, что батарея может быть «накинута» на электрический SUV в затруднительной ситуации – например, если на внедорожном маршруте не хватило заряда до финиша… И допускает, что конструкция может быть дополнена солнечными панелями.

Другой вариант: когда дойдет до реализации, аккумуляторы станут более эффективными. Но сколько времени займут все эти «стыковки» с реальностью, пока сказать сложно.

Источник, фото: caranddriver.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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