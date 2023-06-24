Ford патентует новую батарею для электромобилей – ее можно установить на крышу

Суть изобретения в том, чтобы увеличить количество энергии на борту – подобное решение ныне существует для смартфонов.

Компания Ford подала заявку на патент, описывающий запасную батарею для электромобилей. Концепт весьма оригинален: на эскизах показан отчетливо напоминающий Bronco внедорожник, на крыше которого установлен блок с батареей, похожий на обычный автобокс.

Отметим, что электрической версии у Bronco пока нет, но основные вопросы отнюдь не в этом. Суть изобретения в том, чтобы увеличить количество энергии на борту электромобиля – подобное решение ныне существует для смартфонов.

Но батарею такой же емкости, как штатная, едва ли можно будет поднять на крышу даже вдвоем, она будет слишком тяжелой. А батарея существенно меньшей емкости может оказаться малоэффективной, особенно если мы говорим про подспорье для внедорожника.

А именно это и предполагается: в заявке сказано, что батареи можно будет взять в аренду – в частности, перед поездкой по бездорожью… Помимо сомнительной емкости, батарея на крыше существенно повысит центр тяжести, что на оффроуде явно не добавляет удобства.

Источник предполагает, что батарея может быть «накинута» на электрический SUV в затруднительной ситуации – например, если на внедорожном маршруте не хватило заряда до финиша… И допускает, что конструкция может быть дополнена солнечными панелями.

Другой вариант: когда дойдет до реализации, аккумуляторы станут более эффективными. Но сколько времени займут все эти «стыковки» с реальностью, пока сказать сложно.

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Источник, фото: caranddriver.com