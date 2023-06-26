Будет интересно! Фестиваль «Автокультура» объявил программу лектория

В течение трех дней перед гостями выступит более тридцати спикеров, среди которых известные дизайнеры, журналисты и эксперты.

Более 130 действительно редких машин и мотоциклов со всего света, а также коллекционеры, дизайнеры, эксперты, журналисты и блогеры – вот что такое фестиваль «Автокультура» в московском Музеоне.

Событие пройдет с 30 июня по 2 июля, и все три дня посетителей будет ждать автокультурный лекторий. Организаторы сообщают, что организовано 16 сессий, в рамках которых выступит более 30 интереснейших спикеров.

«В формате живых тематических дискуссий спикеры предложат гостям взглянуть на автомобиль как на предмет искусства с различных сторон: искусство дизайна и инженерии, авангард в автопроме, автомобиль как отражение культурного кода эпохи, эстетика редких экземпляров», – сообщает пресс-служба фестиваля.

Вот некоторые темы: гонки классических машин за рубежом; автомобильный дизайн в СССР (только ли копирование); автомобили Бонда (к 70-летию выхода первой книги о 007); национальные школы дизайна (миф или реальность); концепт-кары (зачем они были нужны и почему уходят в прошлое) и многое другое… Кстати, одним из спикеров станет главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Билеты уже в продаже. Цена билета на один день – от 1000 рублей при покупке онлайн. Для детей до 6 лет вход бесплатный. Узнать подробнее о фестивале и следить за программой можно на странице события официального сайта проекта «Автокультура».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Автокультура