Автовладельцам ЛНР напомнили о необходимости замены номеров

Информационную акцию провели сотрудники ГИБДД МВД по ЛНР совместно с представителями Народного фронта.

Инспекторы ГИБДД и представители Народного фронта раздавали на дорогах памятки с перечнем необходимых документов и графиком приема. Помимо этого, раздавались также наклейки на номера с символикой России.

Автомобилисты подтвердили, что информация полезная, и поделились обратной связью о том, почему еще не смогли обменять номера.

По словам начальника МРЭО УГИБДД МВД ЛНР Сергея Гонтарева, граждане, постоянно проживающие на территории ЛНР, обязаны до 1 января 2026 года обменять регистрационные документы и номерные знаки на транспортные средства, выданные органами Украины и Луганской Народной Республики. Для этого необходим паспорт гражданина России, документ, подтверждающий постоянное проживание на территории ЛНР, и регистрационные документы на транспортное средство, номерные знаки.

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Источник, фото: пресс-релиз Народного фронта