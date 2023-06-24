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Автовладельцам ЛНР напомнили о необходимости замены номеров

Информационную акцию провели сотрудники ГИБДД МВД по ЛНР совместно с представителями Народного фронта.

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Инспекторы ГИБДД и представители Народного фронта раздавали на дорогах памятки с перечнем необходимых документов и графиком приема. Помимо этого, раздавались также наклейки на номера с символикой России.

Автомобилисты подтвердили, что информация полезная, и поделились обратной связью о том, почему еще не смогли обменять номера.

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По словам начальника МРЭО УГИБДД МВД ЛНР Сергея Гонтарева, граждане, постоянно проживающие на территории ЛНР, обязаны до 1 января 2026 года обменять регистрационные документы и номерные знаки на транспортные средства, выданные органами Украины и Луганской Народной Республики. Для этого необходим паспорт гражданина России, документ, подтверждающий постоянное проживание на территории ЛНР, и регистрационные документы на транспортное средство, номерные знаки.

Источник, фото: пресс-релиз Народного фронта

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За РулемЛежнин Роман
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