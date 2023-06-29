ГАИ Абхазии запретили без причин останавливать машины из России
Глава МВД республики потребовал перестать грабить российских туристов.
Новый министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут на совещании в Гудаутском РОВД сообщил, что намерен взять под личный контроль ситуацию с проверкой автомобилей с российскими номерами на местных дорогах.
Он призвал сотрудников ГАИ не останавливать без причины машины из России и напомнил, что задачей МВД является обеспечение правопорядка, комфорта и безопасности жителей и гостей в стране.
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Ради просто проверки документов останавливать автомобили туристов из России не нужно. Если есть нарушение, принимайте меры, но это должно быть обоснованно. Чтобы не было никаких жалоб в мой адрес относительно того, что имеют место поборы и непонятные какие-то вещи», – заявил глава МВД Абхазии.
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Источник: ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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