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Назван отличный (почти неубиваемый!) автомобиль за миллион рублей

Модель следовало бы назвать идеальным для покупки бюджетником, если бы не одна серьезная проблема... И она – не в машине.

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Пока китайские бренды все активнее штурмуют рейтинги продаж новых авто, среди подержанных постепенно вступают в свои права те, которые еще недавно эти рейтинги возглавляли. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов изучил варианты крепких иномарок за миллион рублей и пришел к довольно закономерным результатам.

Конечно, одним из притягательных вариантов покупки является Volkswagen Polo. Пятилетний седанчик калужской сборки в неплохом состоянии вполне можно найти за 900 тысяч рублей.

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Скорее всего, под капотом окажется атмосферник 1.6 семейства ЕА211 мощностью 110 л.с (были и турбо 1.4, но их очень мало), работающий в паре либо с 5-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатой АКП Aisin. Мотор не имеет недостатка предшественника (стука ШПГ) и обладает хорошим ресурсом. Это справедливо и для коробок, разве что автомат следует начинять новым маслом каждые 50-60 тысяч км.

Краска кузова неплохо сопротивляется царапинам и сколам, особенно по сравнению с корейскими одноклассниками. Шасси и рулевое беспроблемные, электрика редко выкидывает фокусы, ржавчина на кузове даже при самых жестких условиях появляется только через 10-12 лет… Одним из главных достоинств следует счесть удобное место водителя.

В общем, надежные агрегаты, отличное шасси, выверенная эргономика, просторный салон, вместительный багажник, почти нестареющая внешность… Есть ли у него слабые места?

За Рулем

По иронии, главная проблему Поло создала как раз его отличная репутация. Из-за нее его очень любят таксисты, поэтому перед покупкой следует внимательно изучить историю владения и убедиться, что машина не была зарегистрирована на юрлицо.

А есть ли на вторичном рынке машины, сравнимые с Поло по надежности и цене? Да, вот еще три варианта!

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Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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