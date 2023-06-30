АВТОВАЗ восстановил музейный концепткар Lada Rapan

Реставрация заняла три месяца – в ходе работ машину пришлось полностью разобрать.

«За рулем» подробно рассказывал о Рапане пару лет назад, включив его в пятерку концептов АВТОВАЗа, которые по сей день выглядят потрясающе. Lada Rapan многие годы была бессменным экспонатом фирменного музея АВТОВАЗа в Тольятти, но в последнее время посетители не находили яркую машину в экспозиции.

Рапан позиционировался как компактный электромобиль и был своего рода торжеством биодизайна, популярного в автопроме середины 1990-х. Высокая концентрация присущих этому стилю идей и позволила Рапану пережить собственно сам стиль: концепт больше не выглядит модно, но по-прежнему очень ярок, притягателен и самобытен.

Пластиковый кузов необычной формы, изящная оптика, невероятные панель приборов и руль, панорамная крыша – все это покоилось на платформе, использующей элементы экспериментальной Оки в электрическом варианте (ВАЗ-1111Э) с никель-кадмиевыми батареями. В 1996 году Рапан дебютировал в Москве, а в 1998-м произвел настоящий фурор на автосалоне в Париже.

Нынешняя реставрация в цехах завода заняла три месяца. Автомобиль полностью разобрали, чтобы обновить интерьер, остекление и отделку. А вот окрас кузова решили оставить прежним. После «ребилда» концепт занял прежнее место в музее.

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Источник: «На заводе»

Фото: АВТОВАЗ