Машины с иностранными номерами и штрафами ГИБДД из России не выпустят
Водителей таких машин трудно привлекать к ответственности в РФ по системам фотовидеофиксации, а они, приезжая к нам, ведут себя слишком вольно.
Зарегистрированные в иностранных государствах автомобили, получившие в РФ штрафы за нарушение правил дорожного движения, не будут выпускать из России, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Это аналог фактически сегодняшней существующей системы перевозки грузов иностранными государствами; если есть определенные нарушения, то грузовые транспортные средства задерживаются», – отметил Черников.
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Такой законопроект Госавтоинспекция подготовила совместно с Минтрансом, и он уже принят в первом чтении.
Законопроект устанавливает запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения.
Автомобиль задержат и поместят на штрафплощадку. Распространится санкция в том числе и на частные транспортные средства.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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