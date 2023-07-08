Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi анонсировала абсолютно новый компактный кроссоверMitsubishi анонсировала абсолютно новый компактный кроссовер
Премьера состоится 10 августа на международном...
После аварии ножом не машут – видео одного происшествияПосле аварии ножом не машут – видео одного происшествия
Два водителя в конце концов покинули место ДТП...
Брутальный Ford Bronco в стиле «Барби»Брутальный Ford Bronco в стиле «Барби»
Bayshore Automotive представила уникальный Ford...

Электрический Hummer сделали военным

На мероприятии Modern Day Marine 2023 в Вашингтоне была представлена новая версия GMC Hummer EV.

За РулемБрутальный китайский круизер от Promise – цены

Этот электрический Hummer был специально создан для военных и получил название Electric Military Concept Vehicle (eMCV). Он оснащен дизельным генератором мощностью 12 кВт и огромной аккумуляторной батареей на 212 кВтч, такой же, как и у гражданской версии, и имеет запас хода около 482 км.

За Рулем
За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

GMC Hummer EV оснащен специальными заказными колесами и увеличенными 37-дюймовыми внедорожными шинами. Внесены изменения в тормозную систему, а новый кузов способствует лучшей проходимости автомобиля. Также был добавлен новый трубчатый каркас безопасности, амортизаторы Fox и поворотные боковые крепления. Этот электрический Hummer может вместить до шести человек и обладает функциями Silent Watch и Silent Drive, которые помогают избежать обнаружения противником.

Источник, фото: IXBT

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0