Электрический Hummer сделали военным

На мероприятии Modern Day Marine 2023 в Вашингтоне была представлена новая версия GMC Hummer EV.

Этот электрический Hummer был специально создан для военных и получил название Electric Military Concept Vehicle (eMCV). Он оснащен дизельным генератором мощностью 12 кВт и огромной аккумуляторной батареей на 212 кВтч, такой же, как и у гражданской версии, и имеет запас хода около 482 км.

GMC Hummer EV оснащен специальными заказными колесами и увеличенными 37-дюймовыми внедорожными шинами. Внесены изменения в тормозную систему, а новый кузов способствует лучшей проходимости автомобиля. Также был добавлен новый трубчатый каркас безопасности, амортизаторы Fox и поворотные боковые крепления. Этот электрический Hummer может вместить до шести человек и обладает функциями Silent Watch и Silent Drive, которые помогают избежать обнаружения противником.

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Источник, фото: IXBT