Володин предложил пересадить их на Москвичи, Лады и Аурусы.

Для служебного использования российские ведомства должны будут закупать только отечественные автомобили. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, призвав таким образом депутатов поддержать предложение главы Минфина Антона Силуанова.

«Что кaсается депутатов Госудaрственной думы, мы такое же решение можем с вaми принять в отношении aвтомобилей, которыми пользуется Госудaрственная дума. У нас есть Москвич, у нaс есть Ладa, у нaс есть Aurus»,– отметил Володин.

По его словам, именно с таких решений «начинается отечественное автомобилестроение». Спикер Госдумы предложил Минфину проработать механизм, чтобы все региональные и федеральные органы власти «приняли в этом участие».

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash