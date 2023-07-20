Япония не подтвердила запрет поставок автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 л

Правительство Японии пока не подтверждает планы запретить поставки в Россию автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 л, о чем заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Наша страна на данный момент не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России», — заявил Хирокадзу Мацуно в ответ на вопрос о запрете поставок в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридов и электромобилей. Он также добавил, что японские власти изучат варианты дальнейших действий, принимая во внимание уже существующие меры, принятие США и Европой.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, такие автомобили полностью не исчезнут с российского рынка, но нужно готовиться к повышению цен на них.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: IXBT

Фото: Unsplash