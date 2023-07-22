Дорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движении
Израильский стартап Electreon построит во Франции подзаряжающие дороги. Пока участок с беспроводной зарядкой будет небольшим – всего два километра. Его построят недалеко от Парижа, сопроводив стационарной беспроводной станцией.
Такая подзарядка в первую очередь рассчитана на коммерческий транспорт. Французские власти посчитали, что полномасштабное развертывание этой технологии способно снизить объемы вредных выбросов грузовиков на 86%. Но масштабного развития данная технология в ближайшие годы не получит, так как это слишком дорого.
В планах - к 2030 году построить до 5 тысяч километров таких дорог, а к 2035 году увеличить их сеть до 9 тысяч километров.
Кроме Франции, такие же дороги появятся и в Норвегии. Но там ориентация будет в первую очередь на электробусы.
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Источник: Jerusalem Post
Фото: Unsplash
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