Дорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движении

«Подзаряжающие» магистрали построят во Франции.

Израильский стартап Electreon построит во Франции подзаряжающие дороги. Пока участок с беспроводной зарядкой будет небольшим – всего два километра. Его построят недалеко от Парижа, сопроводив стационарной беспроводной станцией.

Такая подзарядка в первую очередь рассчитана на коммерческий транспорт. Французские власти посчитали, что полномасштабное развертывание этой технологии способно снизить объемы вредных выбросов грузовиков на 86%. Но масштабного развития данная технология в ближайшие годы не получит, так как это слишком дорого.

В планах - к 2030 году построить до 5 тысяч километров таких дорог, а к 2035 году увеличить их сеть до 9 тысяч километров.

Кроме Франции, такие же дороги появятся и в Норвегии. Но там ориентация будет в первую очередь на электробусы.

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Источник: Jerusalem Post

Фото: Unsplash