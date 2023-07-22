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Дорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движенииДорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движении
«Подзаряжающие» магистрали построят во Франции.
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Дорога с беспроводной зарядкой: электромобили можно будет заряжать в движении

«Подзаряжающие» магистрали построят во Франции.

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Израильский стартап Electreon построит во Франции подзаряжающие дороги. Пока участок с беспроводной зарядкой будет небольшим – всего два километра. Его построят недалеко от Парижа, сопроводив стационарной беспроводной станцией.

Такая подзарядка в первую очередь рассчитана на коммерческий транспорт. Французские власти посчитали, что полномасштабное развертывание этой технологии способно снизить объемы вредных выбросов грузовиков на 86%. Но масштабного развития данная технология в ближайшие годы не получит, так как это слишком дорого.

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В планах - к 2030 году построить до 5 тысяч километров таких дорог, а к 2035 году увеличить их сеть до 9 тысяч километров.

Кроме Франции, такие же дороги появятся и в Норвегии. Но там ориентация будет в первую очередь на электробусы.

Источник: Jerusalem Post

Фото: Unsplash

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