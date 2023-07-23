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Уникальный пикап ИЖ с полным приводом от «Нивы» продают в РоссииУникальный пикап ИЖ с полным приводом от «Нивы» продают в России
На одной из площадок объявлений выставили на...

Уникальный пикап ИЖ с полным приводом от «Нивы» продают в России

На одной из площадок объявлений выставили на продажу уникальный пикап ИЖ-27171-063 «Охотник». У него полный привод от «Нивы» и мотор 1,8 л.

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Данный автомобиль не является самоделкой, это заводской образец. В начале 2000-х годов Ижевский автозавод выпустил опытно-промышленную партию таких авто, причем она само собой была ограниченной. Продаваемый автомобиль – один из хорошо сохранившихся экземпляров этой партии.

У этого пикапа полуторная кабина, система полного привода от «Нивы» (она хорошо опознаётся по рычагам в салоне) и 1,8-литровый инжекторный мотор мощностью 87 л. с. от ВАЗ-2130.

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Выставленный на продажу экземпляр, выпущенный в 2004 году, очень хорошо сохранился, и проехал всего 9150 км. Просят за автомобиль 750 тыс. рублей.

Источник: IXBT

Фото: Авито

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За РулемЛежнин Роман
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