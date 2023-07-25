Новый внедорожник Nissan Paladin – цены

Он заменит Pajero, так как имеет раму, раздатку, понижающую передачу и блокировки дифференциалов.

Новый Nissan Paladin поступит в продажу в середине августа и будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.

Предлагаться он будет в трех комплектациях, но с одним вариантом двигатель-трансмиссия.

Внедорожник получит 2-литровый двигатель Mitsubishi 4K31 и автоматическую коробку передач ZF 8AT. Мощность мотора составляет 228 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 360 Нм.

Новый автомобиль имеет раму, оснащен передней двухрычажной задней многорычажной интегральной подвеской, электронно-управляемой блокировкой дифференциала переднего и заднего моста, а также раздаточной коробкой с межосевой блокировкой. Ехать автомобиль может в одном из 7 режимов.

По своим габаритам новинка сопоставима с Nissan Murano. Она меньше, чем Pathfinder, но больше, чем X-Trail. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4882, 1850 и 1875 мм соответственно, а колесная база – 2850 мм.

В Китае Nissan Paladin будет продаваться по цене от 169 800 до 216 800 юаней, или от 2,13 млн до 2,72 млн рублей. При поставках в Россию автомобиль будет дороже в полтора-два раза.

Фото: Nissan