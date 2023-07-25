Рядом с российским заводом Haval построят кластер автокомпонентов

В России для китайских кроссоверов будут делать коленвалы, турбины, подвеску, тормоза, салон и электронику.

В скором времени индустриальный парк «Узловая» в Тульской области, где расположен российский завод Haval, пополнится производством автокомпонентов. Из официальной презентации проекта известно, что общая площадь помещений составит 20 тысяч кв. м., а планируемый объем инвестиций – 3 млрд рублей.

«Руководство Хавейл заинтересовано в размещении рядом с заводом производства автомобильных компонентов», – сообщил на инвестиционном форуме в Туле гендиректор региональной Корпорации развития и поддержки Павел Татаренко.

Новое производство обеспечит российский Хавейл штамповкой деталей кузова, а также деталями силовых агрегатов (коленвалы, турбокомпрессоры и др.), подвески и тормозов (диски, подшипники), салона (ткани, кожа, системы климата) и электрики (камеры, радары, блоки управления).

Сроки реализации проекта на данный момент не уточняются. Напомним, что с конца 2020 года «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» строит на территории «Узловой» завод двигателей, а также анонсировал строительство центра НИОКР.

Автозавод Haval в Тульской области работает с 2019 года и выпускает по полному циклу модели кроссоверов F7 и F7x, Dargo и Jolion, а также рамный внедорожник H9. Мощность предприятия составляет 150 тысяч авто в год. В 2020 году производитель подписал с Минпромторгом СПИК, по которому в течение шести лет должно быть локализовано 80% производства.

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Источник: Интерфакс

Фото: Haval