Российская компания запатентовала спортивный внедорожник

Судя по изображениям, эта новинка станет наиболее серьезным проектом компании.

Российская компания «Ф-МоторСпорт» запатентовала новый автомобиль багги – патент на промышленный образец опубликован в открытой части базы ФИПС. На первый (как и на второй) взгляд, в этой новости нет ничего примечательного для не погруженной в автоспорт публики, но машина все же достойна вашего внимания.

Подобную технику компания разрабатывает, производит и продает уже много лет. Один из предыдущий проектов – это багги «Алабай» с силовым агрегатом Honda. При объеме движка 2,4 литра, мощности 200 л.с. и крутящем моменте 230 Нм, машинка «выстреливает» до 100 км/ч за 5,8 секунд и способна на бездорожье (!) развить скорость до 160 км/ч.

Судя по изображениям из нового патента, следующий проект компании будет еще более серьезным. У этого багги закрытый кузов и, а также имеется головная светотехника, что выдает машину для соревнований не на локальных трассах, а в условиях ралли-рейдах – таких как «Дакар» и «Шелковый путь».

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Источник: Автопоток, Ф-МоторСпорт, ФИПС

Фото: ФИПС, Unsplash