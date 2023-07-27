Российская компания запатентовала спортивный внедорожник
Российская компания «Ф-МоторСпорт» запатентовала новый автомобиль багги – патент на промышленный образец опубликован в открытой части базы ФИПС. На первый (как и на второй) взгляд, в этой новости нет ничего примечательного для не погруженной в автоспорт публики, но машина все же достойна вашего внимания.
Подобную технику компания разрабатывает, производит и продает уже много лет. Один из предыдущий проектов – это багги «Алабай» с силовым агрегатом Honda. При объеме движка 2,4 литра, мощности 200 л.с. и крутящем моменте 230 Нм, машинка «выстреливает» до 100 км/ч за 5,8 секунд и способна на бездорожье (!) развить скорость до 160 км/ч.
Судя по изображениям из нового патента, следующий проект компании будет еще более серьезным. У этого багги закрытый кузов и, а также имеется головная светотехника, что выдает машину для соревнований не на локальных трассах, а в условиях ралли-рейдах – таких как «Дакар» и «Шелковый путь».
Багги российской разработки на международном ралли-рейде? Это может быть интересно!
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Автопоток, Ф-МоторСпорт, ФИПС
Фото: ФИПС, Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен